Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
PJ investiga incêndio que destruiu totalmente o bar Salty Club na Costa da Caparica
Facebook
Sociedade

PJ investiga incêndio que destruiu totalmente o bar Salty Club na Costa da Caparica

Estrutura na Praia do Rei ficou totalmente carbonizada. Alerta foi dado às 7h30 deste sábado e não há registo de vítimas.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

O bar “Salty Club”, situado na Praia do Rei, na Costa da Caparica, em Almada, foi "totalmente destruído" por um incêndio que deflagrou na manhã deste sábado, 15 de outubro. As causas do fogo estão agora a ser investigadas pela Polícia Judiciária (PJ), que foi chamada ao local.

Segundo disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Península de Setúbal, o alerta foi dado pelas 7h30. O fogo, que não causou vítimas, mobilizou 27 operacionais e 11 viaturas para o local.

A Câmara Municipal de Almada cedeu uma retroescavadora para apoiar os trabalhos de remoção dos destroços da estrutura.

Este incidente recorda outros incêndios recentes que destruíram concessões de praia na Costa da Caparica, nomeadamente o "Casa Reîa" em janeiro de 2025 e o "Aroeira Beach" em agosto de 2024.

incêndio
Costa da Caparica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt