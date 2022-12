PJ identifica autor de cartas para a embaixada da Ucrânia em Lisboa

A Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária já chegou à identidade do autor e remetente das duas cartas suspeitas que chegaram esta segunda-feira à embaixada da Ucrânia em Lisboa, avança a CNN Portugal.

De acordo com as análises feitas aos envelopes e ao conteúdo das cartas no Instituto Ricardo Jorge e no Laboratório de Polícia Científica, foram identificados vestígios biológicos de sangue animal e olhos de animais, tal como noutras cartas enviadas em pacotes para embaixadas e consulados na Ucrânia noutros países. Alguns dos envelopes continham, porém, engenhos explosivos.

O autor simula em todos os casos que o remetente é a Tesla, o que segundo as autoridades tem como objetivo atingir a imagem da empresa norte-americana.

Segundo a CNN Portugal, o responsável por estas ameaças está já identificado num país da União Europeia. O canal adianta que os envelopes que chegaram à embaixada da Ucrânia em Lisboa tinham "um cheiro específico" e foram enviados através de correio normal via CTT.

A Policia Judiciária portuguesa encontra-se a investigar o caso em articulação com as congéneres europeias.

Alertados pelo governo ucraniano, os funcionários da embaixada da Ucrânia em Lisboa chamaram a PSP assim que receberam a carta, mas as autoridades não detetaram quaisquer indícios de pólvora ou de outro tipo de engenho explosivo.

Até agora, foram confirmadas cartas ameaçadoras - com material pirotécnico ou com olhos de animais no interior e vestígios de sangue - em Espanha, Hungria, Holanda, Polónia, Croácia, Itália, República Checa, Dinamarca e Roménia.

Em Espanha foram intercetados envelopes com essas características nos últimos dias na Embaixada em Madrid, bem como nos consulados de Málaga e Barcelona.

Antes já terem sido enviadas cartas armadilhadas, a primeira das quais a 24 de novembro para o Palácio da Moncloa (sede do Governo espanhol) e dirigida ao primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

Cartas armadilhadas foram igualmente enviadas para o Ministério da Defesa espanhol, o Centro de Satélites da base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) e a empresa de armas Instalaza, em Saragoça.

Só um destes pacotes causou um ferido ligeiro, quando um trabalhador da embaixada da Ucrânia abriu o envelope e sofreu ferimentos nas mãos.

O ministro da Administração Interna espanhol recomendou na sexta-feira à Comissão Europeia e países parceiros que tomem medidas caso recebam cartas armadilhadas semelhantes às enviadas a várias entidades em Espanha, admitindo que podem estar relacionadas com a guerra na Ucrânia.

Na segunda-feira, a embaixada da Ucrânia em Lisboa chamou a polícia por causa de "correspondência suspeita" mas as autoridades não encontraram qualquer explosivo.