PJ faz buscas na região Norte por crimes de fraude e desvio de subsídio no valor de 9 milhões

Em comunicado, a PJ esclareceu que as buscas foram realizadas num escritório de advogado e as demais em habitação e em empresas, nas cidades de Águeda (Aveiro), Caminha (Viana do Castelo), Guimarães (Braga), Matosinhos e Porto (Porto).

Segundo a Judiciária, as buscas, realizadas no âmbito de inquérito titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, tiveram como objetivo a obtenção de elementos de prova por crimes de fraude na obtenção de subsídio, fraude fiscal qualificada e branqueamento, no valor aproximado de nove milhões de euros.

"A investigação, iniciada com participação dos referidos crimes pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., abrange projetos de investimento de fundos no quadro do Acordo de Parceria 'Portugal 2020'", refere a mesma nota.

As buscas contaram com a participação de um magistrado judicial e outro do Ministério Público, 30 inspetores e peritos das áreas de informática e financeira da PJ e sete inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira.