PJ em operação internacional de tráfico de droga que apreendeu 1,5 tonelada de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) participou numa operação internacional de combate ao tráfico de droga por via marítima que terminou na detenção de 12 presumíveis traficantes e na apreensão de cerca de 1,5 toneladas de cocaína.

De acordo com um comunicado divulgado, esta sexta-feira, pela Direção Nacional da PJ, a "Operação White Sea III" decorreu entre 11 de junho e 12 de julho, durante a qual foram vigiados os movimentos de 779 embarcações, realizadas 79 ações de busca e inspeção e feitas oito apreensões de cocaína.

A operação focou-se nos vários 'modi operandi' que as organizações criminosas utilizam para introduzir droga na Europa e incidiu sobre os movimentos de embarcações em determinados locais da costa atlântica do continente europeu, no Canal da Mancha, no Mar do Norte, bem como em atividades desenvolvidas em alguns portos marítimos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta operação esteve incluída num dos planos de ação da European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPCAT) da União Europeia e contou com a participação das autoridades da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Irlanda, Noruega, Suécia, Polónia e Reino Unido.

Além disso, foi realizada em articulação e com o apoio da Frontex, Europol e do o Maritime Analysis and Operations Centre -- Narcotics (MAOC-N) com sede em Lisboa, precisa o comunicado da PJ, que atuou através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.