PJ detém suspeito de matar o cunhado em jantar de passagem de ano na Figueira da Foz

A Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira, 2 de janeiro, ter detido um homem de 50 anos que é suspeito de ter matado o cunhado com golpes de faca, na noite de 31 de dezembro, na Praia da Leirosa, Figueira da Foz.A PJ refere em comunicado que a vítima mortal e a sua companheira convidaram o suspeito, irmão daquela e a respetiva companheira, para a passagem de ano em sua casa. "Durante o jantar, em circunstâncias ainda não concretamente apuradas, gerou-se uma forte discussão, tendo levado a que a vítima se ausentasse para o exterior, a fim de evitar que a situação escalasse", pode ler-se na nota, acrescentando que "o agressor, munido de uma faca, foi no encalço da vítima e, após provocar o confronto físico e com a clara intenção de atentar contra a sua vida, desferiu-lhe dois golpes que a atingiram na região torácica e abdominal, causando-lhe a morte".O suspeito vai ser presente a tribunal para o primeiro interrogatório judicial, após o qual serão determinadas as medidas de coação.