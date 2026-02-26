PJ detém octogenário por tentar matar vizinho a tiro em Barcelos

Um homem de 83 anos foi detido em Barcelos por suspeita da prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado com utilização de arma de fogo, de dois crimes de ameaça agravada e de um crime de detenção de arma proibida. Em causa estão as ameaças com recurso a arma de fogo e disparos, a partir do telhado, contra os vizinhos. Este octogenário tem cadastro criminal, por ofensas à integridade física, de que resultou a morte de uma pessoa, em França."As tentativas de homicídio ocorreram nos passados dias 09 e 14 de maio de 2025, datas em que o suspeito, subindo ao telhado da sua casa, disparou, em cada uma das vezes, dois tiros em direção ao seu vizinho que ali estava a construir uma habitação, passando-lhe os projéteis a centímetros da cabeça", conta a Polícia Judiciária (PJ) em comuncado divulgado esta quinta-feira, 26 de fevereiro.Aquando do último incidente o homem foi detido pela GNR e foi-lhe apreendida uma arma de cano longo e munições de diversos tipos e calibres. Presente a interrogatório judicial, alegou ter utilizado uma arma de alarme e ficou sujeito a medidas de coação não privativas da liberdade. "A tramitação do inquérito passou para a Secção Especializada de Criminalidade Violenta de Guimarães e a investigação foi delegada na Polícia Judiciária", diz a nota de imprensa.Entretanto, segundo conta a PJ, já em meados de outubro de 2025 e, mais recentemente, no passado dia 19 de fevereiro, o suspeito subiu novamente ao telhado de casa e ameaçou de morte o vizinho e a mulher deste."Havendo, assim, continuação da atividade criminosa e fundados receios de que o suspeito pudesse atentar novamente contra a vida dos seus vizinhos", foram solicitados e emitidos novos mandados de busca e apreensão para as moradas e viaturas a que tinha acesso.Aquando da detenção do octogenário, foram apreendidas três armas de fogo, duas caçadeiras e uma carabina, bem como centenas de munições de diferentes tipos e calibres.O detido irá ser presente à autoridade judiciária, junto do Tribunal Judicial de Guimarães, para aplicação das adequadas medidas de coação.