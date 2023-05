PJ deteve suspeito de sequestro e roubo num posto de combustíveis em Famalicão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o presumível autor do sequestro de um homem num posto de abastecimento de combustíveis em Vila Nova de Famalicão, registado a 04 de março, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ acrescenta que o detido é ainda suspeito de roubo agravado.

Com ameaça de faca, suspeito ter-se-á introduzido no carro da vítima e assumido o lugar do condutor.

A vítima, sob sequestro, foi conduzida por várias cidades e bairros da zona do Porto, "sendo que, a dada altura, mantendo-se sob ameaça, viu serem-lhe subtraídas algumas centenas de euros, que foi obrigada a levantar em caixa multibanco".

Após, os factos, durante a madrugada, o arguido abandonou a vítima.

O detido, com 32 anos de idade, tem antecedentes por crimes semelhantes e vai ser presente às autoridades judiciárias para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.