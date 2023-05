PJ deteve suspeito de abusar sexualmente de menina de 13 anos em Beja

Um homem de 35 anos foi detido "por fortes indícios" da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, no concelho de Beja, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que as agressões sexuais "sucederam em períodos distintos", iniciando-se os abusos à criança, atualmente com 13 anos, durante 2021.

Ainda segundo a PJ, durante a investigação foi possível recolher "vários elementos de prova, nomeadamente relatos de agressões sexuais" praticados pelo sujeito, companheiro da mãe da criança, e que duraram até este mês.

As agressões sexuais verificavam-se "em contexto de visitas" da mãe e do suspeito à criança, que está institucionalizada numa fundação no concelho de Beja, indica a PJ.

Durante as visitas autorizadas e ausência da menor da instituição acompanhada pela família, o suspeito "a pretextos variados, concebia situações para permanecer a sós com a criança, utilizando esses momentos para perpetrar os atos sexualmente abusivos", lê-se no comunicado.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coação.

A PJ indica ainda que o inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Beja.