PJ deteve cinco suspeitos de roubos a prostitutas em apartamentos no Porto e Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco suspeitos da prática de pelo menos sete roubos a mulheres que se prostituíam em apartamentos na zona do Porto e Vila Nova de Gaia, anunciou esta sexta-feira aquela força..Em comunicado, a PJ refere que os crimes ocorreram entre junho e dezembro de 2022, tendo os suspeitos usado "de grande violência" em alguns dos casos..Roubavam quantias monetárias e outros bens que se encontravam nos apartamentos..Segundo a PJ, as vítimas eram selecionadas através de anúncios publicados num 'site' da Internet, "que publicita e divulga serviços de acompanhantes e massagens na vertente sexual".."Escolhida a vítima, os suspeitos faziam-se passar por clientes, por forma a saberem o local e posteriormente lhe ser franqueada a entrada. Após um deles aceder ao interior da residência, invocava um qualquer motivo para ir ao exterior, por forma a deixar a porta aberta e possibilitar a entrada dos demais coautores", acrescenta..A PJ admite a existência de outras situações que não terão sido reportadas às autoridades, pelo facto de muitas das vítimas serem estrangeira e algumas estarem em situação irregular em Portugal..Os suspeitos foram detidos na Área Metropolitana do Porto, têm idades entre os 20 e os 29 anos e são maioritariamente desempregados, mas um deles é treinador de futebol..Estão indiciados por crimes de roubo agravado, detenção de arma proibida e falsificação de documento e vão ser presentes a tribunal para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.