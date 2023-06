PJ deteve cinco pessoas na operação "Não te dispas na Net!"

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira cinco pessoas por vários crimes de extorsão em que os suspeitos exigiam pagamento sob ameaça de divulgação de imagens íntimas obtidas nas redes sociais ou em videochamadas.

Em comunicado, a PJ refere que a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loures, realizou esta quarta-feira cinco buscas domiciliárias e deteve cinco pessoas no âmbito de operação "Não te dispas na Net!", que investiga vários crimes de extorsão.

Segundo a PJ, a investigação foi iniciada há cerca de um ano e tem por base o 'modus operandi', vulgarmente conhecido por 'sextortion', que passa pela abordagem da vítima através das redes sociais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A PJ explica que, após conversações mantidas online, as vítimas são convidadas a partilhar conteúdos íntimos (imagens ou vídeos) através das redes sociais ou de videochamadas e, quando estão na posse de tais conteúdos, os criminosos exigem o pagamento de determinada quantia monetária sob ameaça da sua divulgação junto de familiares, amigos e contactos profissionais.

Aquela polícia avança que a operação contou com a participação de duas dezenas de investigadores e as buscas e detenções ocorreram na região de Lisboa e do Porto.

A PJ apreendeu equipamento informático, documentação bancária, dinheiro, cartões bancários de contas abertas em nome de terceiros e utilizadas como contas de destino para branqueamento de capitais, bem como duas armas ilegais.

Os cinco detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicia para aplicação de medidas de coação.