PJ detém suspeito de crimes de abuso sexual sobre menor em Olhão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira um homem de 28 anos por "fortes indícios" da prática de vários crimes de abuso sexual sobre uma menor, atualmente com nove anos, no concelho de Olhão, distrito de Faro.

A força de segurança informou esta terça-feira, em comunicado, que "as agressões sexuais sucederam em períodos distintos, iniciando-se os abusos que visaram a criança, menor atualmente com nove anos de idade, no decurso de 2021 até data não concretamente determinada".

A PJ afirma ter recolhido vários elementos de prova, nomeadamente "relatos de agressões sexuais e exposição a conteúdos pornográficos perpetrados pelo ora detido, companheiro da mãe da menor".

"As agressões sexuais verificavam-se sempre em ambiente totalmente controlado pelo ora detido, residência do próprio, a qual era frequentada pela menor ora acompanhada, ora desacompanhada da progenitora", segundo a nota.

A força de segurança revela ainda que obteve "relevantes elementos probatórios" que permitiram a detenção na segunda-feira do suspeito, que assim como a vítima reside em Olhão.

O suspeito foi levado também na segunda-feira perante as autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Olhão, conclui o comunicado.