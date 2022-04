PJ detém homem suspeito de matar outro em Albufeira

Um homem de 30 anos foi detido por suspeitas de matar outro, de 22 anos, com golpes de arma branca, num apartamento localizado num empreendimento turístico de Albufeira, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que o crime ocorreu na madrugada de segunda-feira e que o suspeito, detido no mesmo dia, é uma pessoa próxima da vítima, tendo sido detido por indícios da prática dos crimes de homicídio qualificado e tráfico de droga.

"Foi possível apurar que a vítima, um jovem com 22 anos de idade, foi agredido por um indivíduo das suas relações pessoais com recurso a arma branca, sendo-lhe provocadas graves lesões que viriam a ditar a morte, confirmada no local por elementos do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]", lê-se na nota.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O detido, desempregado e já referenciado pela prática de crimes violentos, será esta terça-feira presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

A detenção foi efetuada pela diretoria do Sul da PJ, estando a investigação a cargo do Departamento de investigação e Ação Penal (DIAP) de Albufeira.

Segundo as edições desta terça-feira do Correio da Manhã e do Jornal de Notícias, tanto a vítima como o suspeito são naturais do Reino Unido.