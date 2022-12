PJ detém homem suspeito de ter morto taxista na quinta-feira em Sintra

As autoridades detiveram um homem, de 29 anos, suspeito do homicídio de um taxista, ocorrido na madrugada de quinta-feira no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, divulgou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que, além do crime de homicídio qualificado, o homem é também suspeito dos crimes de roubo e de uso de arma proibida.

Os crimes tiveram lugar na madrugada de quinta-feira, na sequência de um serviço solicitado pelo suspeito que, de acordo com a PJ, já tinha a "clara intenção de subtrair todo o dinheiro e objetos de valor que a vítima, de 42 anos, pudesse ter".

"O suspeito deu indicação ao motorista para o transportar para um determinado local, que sabia ser isolado, onde tinha intenção de cometer o crime", sublinha a PJ.

Ainda segundo a PJ, chegado ao local do crime, o suspeito agrediu mortalmente a vítima, com recurso a uma arma branca, "deixando-a no local sem qualquer possibilidade de assistência".

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Sintra, para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas, acrescenta a PJ.