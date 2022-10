PJ detém homem por abusos sexuais sobre a enteada com 11 anos

Um homem com 57 anos foi detido em Cascais, no distrito de Lisboa, por uma dezena de crimes de abuso sexual cometidos nos últimos quatro anos sobre a enteada, uma criança atualmente com 11 anos, anunciou a PJ esta quinta-feira.

Numa nota, a PJ indicou que os abusos começaram há cerca de quatro anos no Brasil e continuaram em Portugal, para onde toda a família se mudou há alguns meses.

O último crime de abuso conhecido terá sido cometido em finais de setembro, acrescentou a PJ.

Os crimes ocorreram no interior da residência da família, quando o padrasto aproveitava "ausências da mãe da criança, sua companheira, para, tirando partido da dependência, da confiança e da proximidade que tinha para com a menor, a submeter a atos sexuais de relevo", esclareceu.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, que decidiu aplicar-lhe prisão preventiva como medida de coação.