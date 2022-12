PJ detém homem de 73 anos suspeito de abuso sexual em Fafe

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 73 anos indiciado pela alegada prática de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, no concelho de Fafe, no distrito de Braga, informou esta terça-feira a autoridade.

A diligência aconteceu em cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito emitido pelo Ministério Público, de acordo com um comunicado da PJ..

Segundo a PJ, "os factos ilícitos ocorreram, desde 2019, no concelho de Fafe, onde residem o arguido e a vítima, um homem com 37 anos de idade, com nítida incapacidade de se autodeterminar sexualmente e opor resistência".

O detido vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.