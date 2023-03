PJ detém grupo suspeito de introduzir grandes quantidades de cocaína no mercado europeu

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, deteve seis homens de diferentes nacionalidades pertencentes a um grupo criminoso suspeito da introdução de grandes quantidades de cocaína no mercado europeu.

As detenções foram feitas em flagrante delito.

Os detidos são oriundos de Brasil, Croácia, Itália e Portugal e têm idades compreendidas entre os 24 e os 62 anos. Estavam na posse de 1200 quilos de cocaína.

"Procedeu-se à apreensão da viatura pesada utilizada no transporte do produto estupefaciente, equipamentos de comunicação, elevados montantes em dinheiro, documentos e outros objetos, com relevante interesse para a prova dos factos em investigação", indica uma nota enviada às redações.

A direção do inquérito está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, em Lisboa.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, onde conhecerão as medidas de coação.