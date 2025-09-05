Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Casos foram revelados pela Polícia Judiciária (PJ).Foto: Reinaldo Rodrigues
PJ detém português condenado no Brasil por pertencer a grupo que traficava droga em tripas bovinas congeladas

O homem tinha sido condenado a 27 anos e três meses de prisão e foi detido em Cascais na sequência de um mandado de detenção internacional.
Carlos Nogueira
A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira, 4 de setembro, em Cascais, um cidadão português, condenado no Brasil a uma pena de prisão de 27 anos e três meses pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira pela PJ, o homem pertence a uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, tendo a sua detenção surgido na sequência de um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades brasileiras, em julho de 2025.

Ainda segundo a mesma nota, os factos remontam a setembro de 2005, altura em que foram aprendidos 1691 quilos de cocaína.

O grupo criminoso é constituído por elementos de diversas nacionalidades operava nos estados brasileiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Goiás, sendo responsável pelo envio de grandes quantidades de droga para a Europa, nomeadamente para Portugal e Espanha, sendo transportado de forma dissimulada em tripas bovinas congeladas.

O cidadão português fazia parte do grupo principal encarregado de centralizar e coordenar toda a operação, sendo o responsável por adquirir as tripas bovinas, onde era escondida a droga, mas também tinha a responsabilidade de criar empresas de exportação e importação.

O homem vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação da medida de coação.

