PJ alerta para burla sobre falsa parceria com MBWay

A Polícia Judiciária (PJ) alertou esta quinta-feira, em comunicado enviado às redações, para um email com conteúdo falso em que é referido um protocolo de cooperação entre a MBWAY e a PJ e solicitada uma atualização de dados do cartão multibanco.

"A Polícia Judiciária reitera que este email é falso e tem como finalidade única e exclusiva de recolha de elementos bancários, através de método conhecido como Phishing, pelo que deve ignorar esta mensagem, não responder à mesma e reportar SPAM, bem como apagar a mesma", indica a nota.

A PJ deixou ainda algumas recomendações para que os cidadãos não sejam vítimas de phishing, nomeadamente para que não se acedam "a links ou anexos de e-mails estranhos" e para que se observe as "características da mensagem", como "aspeto, eventuais erros ortográficos, argumentos persuasivos, que contenham ofertas generosas e despropositadas".

A PJ recorda ainda que "ninguém dá prémios ou oferece um produto se não estiver a participar num concurso" nem "oferece produtos abaixo do preço que é praticado pelo mercado" e que "as instituições credíveis e sérias, não utilizam estes meios/formas para comunicar com os seus clientes"

"Não responda a este tipo de mensagens e apague-as imediatamente", frisa aquela polícia, que pede para que o alerta seja passado a familiares, amigos e outras pessoas próximas.