Pinheiro da Cruz quer escrever nova história ímpar
Sérgio Ferreira
Sociedade

Pinheiro da Cruz quer escrever nova história ímpar

Nacionalmente conhecido por, em 1986, ter sido palco de uma das mais mediáticas fugas prisionais, o estabelecimento de Pinheiro da Cruz quer agora afirmar-se pela reconversão de reclusos e produção vínica
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Pinheiro da Cruz
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