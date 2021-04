Pessoas com mais de 65 anos podem agendar vacinação a partir de hoje

Os cidadãos com mais de 65 anos podem agendar, a partir desta sexta-feira, a toma da vacina contra a covid-19. O Portal do Auto Agendamento para Vacinação contra a covid-19 entra hoje em funcionamento, permitindo assim que os utentes com mais de 65 anos possam "escolher o ponto de vacinação em que pretendem ser vacinados".

Neste Portal da Covid-19 (covid-19.minsaude.pt/pedido-de-agendamento) as pessoas com mais de 65 anos, que vão começar agora a ser vacinadas "independentemente de qualquer doença", podem selecionar a data e o ponto de vacinação que lhes for "mais conveniente", refere o Ministério da Saúde.

O sistema apresenta depois a primeira data disponível, "podendo os utentes aceitá-la ou escolher outra mais conveniente".

Caso não haja vagas disponíveis, os cidadãos podem ainda "optar por ficar em lista de espera naquele ponto de vacinação ou escolher uma data, noutro ponto de vacinação".

Depois de fazer a inscrição, o utente irá depois receber um SMS que confirmará a data, a hora e o ponto de vacinação.

"O envio da SMS referida está dependente de o utente não ter sido ainda convocado para vacinação ou não ter contraído covid-19 (enquanto estes pressupostos se mantiverem)", explica o Ministério tutelado por Marta Temido.

O preenchimento do formulário no portal destina-se apenas a quem vai fazer o agendamento da primeira inoculação da vacina contra o SARS-CoV-2.

Pode aceder ao Portal do Auto Agendamento para Vacinação contra a covid-19 aqui

Mais de dois milhões de portugueses já tomaram uma dose da vacina

Segundo o relatório semanal da vacinação, divulgado pela DGS na terça-feira, 2 015 225 pessoas já tomaram a primeira dose, enquanto 689 329, que representam 7% da população, já têm a vacinação completa contra o vírus SARS-CoV-2.

Por grupos etários, 91% dos idosos com mais de 80 anos (617 566 pessoas) já estão vacinados com a primeira dose e 58% (394 186) já receberam as duas doses da vacina.

Na faixa etária entre os 65 e os 79 anos, 42% (669 263) também receberam a primeira toma do fármaco, uma percentagem que desce para apenas 4% (59 658) no que se refere às duas doses.

Do grupo de pessoas entre os 50 e os 64 anos, 16% (355 519) tomaram a primeira dose e 4% (84 810) têm a vacinação completa contra a covid-19, enquanto na faixa etária dos 25 a 49 anos 10% (345 865) já receberam a primeira toma e 4% (138 923) estão totalmente vacinados contra o novo coronavírus.

Lisboa e Vale do Tejo é agora a região onde foram administradas mais vacinas, com um total de 888 770 doses, seguindo-se o Norte (876 591), o Centro (553 844), o Alentejo (166 527), o Algarve (97 785), a Madeira (69 737) e os Açores (48 495).

No que se refere à cobertura vacinal, 11% da população do Alentejo já tem a vacinação completa, ao que se segue o Centro com 9%, a Madeira com 8%, os Açores com 7% e o Norte, Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve, todas com 6%.

Com Lusa