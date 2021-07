Pessoas com 30 ou mais anos já podem fazer auto agendamento da vacina

Lisboa com 54% do total das novas infeções. Norte supera 500 casos

As pessoas com 30 ou mais anos já podem agendar a vacinação contra a covid-19 na plataforma de auto agendamento da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Esta possibilidade ficou esta quinta-feira acessível, depois de ter aberto na segunda-feira o auto agendamento para pessoas com 33 ou mais anos.

Este processo de auto agendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Para fazer o auto agendamento basta aceder aqui

Na sequência da fase 2 do plano de vacinação e de uma maior disponibilidade de vacinas em Portugal, o portal para auto agendamento entrou em funcionamento em 23 de abril, ficando agora aberto às pessoas a partir dos 30 anos, depois de ter sido disponibilizado para utentes com mais de 65, 60, 55, 50, 45, 43, 37, 35 e 33 anos.

Mais de metade da população recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19

Segundo o último relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 5 335 683 pessoas já receberam pelo menos uma dose - o que corresponde a 52% da população - e 3.295.132 têm a vacinação completa (32%).

Por grupos etários, não se registou, na última semana, alterações significativas na faixa dos idosos com mais de 80 anos, na qual 98% (666.831 pessoas) já tem a vacinação iniciada e 93% (634.488) completa, refere a autoridade de saúde nacional.

A quase totalidade das pessoas do grupo entre os 65 e os 79 anos (98%) também já tem pelo menos uma dose tomada, percentagem que baixa para os 64% (1.043.836) no que se refere à vacinação completa contra a covid-19.

A maior subida percentual registou-se esta semana na faixa entre 50 e 64 anos, estando agora 85% (1 847 758) das pessoas deste grupo já com a vacinação iniciada e 51% (1 103 443) com o seu processo vacinal completo.

No que diz respeito ao grupo etário entre os 25 e os 49 anos, subiu de 26% para 35% (1 177 235) as pessoas que já iniciaram a vacinação, enquanto 14% (476 675) já terminaram a vacinação, indica ainda a DGS.

Desde o início do plano de vacinação contra a covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu mais de 9,5 milhões de vacinas, com 8,3 milhões já distribuídas pelos postos de vacinação do território continental e pelas duas regiões autónomas.

Em Portugal, morreram mais de 17 mil pessoas devido à covid-19 e foram confirmados 882.006 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.