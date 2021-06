Quase um terço da população portuguesa tem a vacinação completa

Algarve com 32 surtos ativos e escolas com o maior número de casos

Em Portugal, mais de metade da população já tem o processo de vacinação iniciado. São mais de cinco milhões de pessoas (5 335 683), o que corresponde a 52% da população portuguesa, indica o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira (29 de junho). Com a vacinação completa, o valor desce para 32%, ou seja, 3 295 132 pessoas.

Já foram recebidas 9 519 240 doses de vacinas contra a covid-19, sendo que 8 357 319 foram distribuídas, refere o documento

Com o aumento de casos, Lisboa e Vale do Tejo reforçou o processo de vacinação, um esforço que já se nota, segundo os dados agora atualizados. A região da capital tem 51% da população com a vacinação iniciada, o mesmo valor que o Algarve. Já em relação às pessoas com a vacinação completa, o valor desde para 28% em Lisboa e Vale do Tejo e 29% no caso da região do sul do país.

A percentagem de pessoas com a vacinação iniciada em Lisboa e Vale do Tejo já supera o Norte (50%), região que regista 34% da sua população com o processo de imunização completo, indica o relatório da DGS.

Verifica-se que na zona Centro 56% da população tem algum tipo de proteção através da vacina e 35% já tem a vacinação completa.

A região do Alentejo é a que tem a maior percentagem de pessoas com a vacinação completa

O Alentejo é a região com maior percentagem de pessoas com a vacinação completa (37%) - tem 57% da população com a vacinação iniciada -, seguindo-se a Madeira e o Centro (35%), o Norte (34%), os Açores (32%), o Algarve (29%) e Lisboa e Vale do Tejo (28%).

Ainda na vacinação por regiões, o Norte é a zona do país que administrou mais vacinas (2 900 309), sendo que 248 151 inoculações foram feitas na semana que terminou a 27 de junho (domingo).

Já em Lisboa e Vale do Tejo, foram administradas, no total, 2 827 417 doses de vacinas, das quais 271 270 na semana anterior.

Alterações metodológicas

A autoridade nacional de saúde faz saber que passou a utilizar como fonte secundária dos dados a estimativa da população residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas para 2020 do Instituto Nacional de Estatística (INE) e não a de 2019, que era até aqui utilizada.

A DGS refere que foram "reorganizadas as métricas a constar neste relatório para que seja mais percetível o número de pessoas que já têm algum tipo de proteção através da vacinação". Passa a constar no relatório a classificação de "vacinação iniciada" e de quem tem já a "vacinação completa". Antes, a classificação abrangia os que tinham uma dose da vacina e os que tinham duas doses

São, assim, contempladas pessoas que receberam pelo menos uma dose de vacina, aquelas que têm o esquema vacinal completo, as que receberam as duas doses ou uma dose, no caso da vacina da Janssen, da Johnson & Jonhson, que é de toma única, e "as pessoas recuperadas da covid-19 e que receberam uma dose de vacina, completando assim o esquema vacina"

93% da população com mais de 80 anos com a vacinação completa

O relatório mostra que 98% da população com mais de 80 anos (666 831 pessoas) já iniciou o seu processo de vacinação, sendo que, nesta faixa etária, 93% (634 488) já têm a vacinação completa.

Na camada da população referente às pessoas que têm entre 65 e os 79 anos, 98% já têm pelo menos uma dose e 64% já estão totalmente imunizados contra a infeção por SARS-CoV-2.

A maior subida percentual registou-se esta semana na faixa entre 50 e 64 anos, estando agora 85% (1 847 758) das pessoas deste grupo já com a vacinação iniciada e 51% (1 103 443) com o seu processo vacinal completo.

No que diz respeito ao grupo etário entre os 25 e os 49 anos, subiu de 26% para 35% (1 177 235) as pessoas que já iniciaram a vacinação, enquanto 14% (476 675) já terminaram a vacinação, indica a DGS.