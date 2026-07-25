Incêndio em Monchique foi dominado

O incêndio que deflagrou durante a madrugada deste sábado, 25 de julho, numa zona florestal em Monchique, no Algarve, foi dominado às 08h50 e mantém-se no local um dispositivo focado nas ações de consolidação, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.“O incêndio foi dominado às 8h50, face a uma ação concertada entre os meios aéreos e os meios terrestres”, afirmou fonte do Comando sub-regional do Algarve, pelas 09h30.Continuam no terreno 107 operacionais, 33 meios terrestres, duas máquinas de rasto e três meios aéreos, dispositivo que “agora está focado nas ações de consolidação, para prevenir possíveis reativações”, acrescentou.O alerta para o fogo, numa zona de mato e eucaliptos, no local de Vale de Água, freguesia de Marmelete, foi dado às 04:58, disse à Lusa o segundo comandante regional do Comando sub-regional do Algarve da ANEPC, Abel Gomes.O concelho de Monchique, no distrito de Faro, apresenta hoje perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Notícia atualizada .Mais de 160 mil pessoas já foram afetadas pelos fogos em Espanha e França