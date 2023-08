Perseguição policial causa interrupção de trânsito na Ponte do Freixo

Ponte do Freixo

Uma perseguição policial, que envolveu quatro carros das forças de segurança, terminou no tabuleiro da Ponte do Freixo, que liga Vila Nova de Gaia e Porto, avança o Porto Canal.

De acordo com a estação, um homem terá sido detido pela GNR depois de uma fuga de vários quilómetros que terminou com uma colisão com um carro da GNR.

O trânsito na Ponte do Freixo foi interrompido.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o Correio da Manhã, na origem da fuga terá estado uma ocorrência de violência doméstica na zona de Vila do Conde.