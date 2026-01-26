Pelo menos 11 mortos em ataque armado num campo de futebol no México

Um ataque armado causou pelo menos 11 mortos e 12 feridos num campo de futebol no estado de Guanajuato (centro), um dos mais violentos do México, onde atuam grupos criminosos organizados, informaram as autoridades locais.O ataque ocorreu no domingo, na cidade de Salamanca, e as autoridades disseram estar à procura dos responsáveis."Foi confirmada a morte de 11 pessoas, das quais dez perderam a vida no local e outra enquanto recebia cuidados médicos num centro hospitalar", precisaram as autoridades, acrescentando que "12 pessoas ficaram feridas por tiros de armas de fogo e estão atualmente a receber cuidados".Na noite de sábado, quatro sacos com restos mortais foram abandonados na mesma cidade.O estado de Guanajuato é um centro industrial que abriga fábricas de montagem de automóveis e muitas atrações turísticas, onde vários grupos criminosos organizados disputam o tráfico de drogas e o roubo de combustível, de acordo com analistas.No início do ano, o Governo da Presidente Claudia Sheinbaum afirmou que a taxa de homicídios no país atingiu em 2025 o nível mais baixo numa década..Mais de 50 mortos em ataque a casino de Monterrey no México