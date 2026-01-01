Passagem de Ano. PSP detém 17 condutores, 12 por excesso de álcool, em quatro horas na madrugada em Lisboa

A PSP deteve na madrugada desta quinta-feira, 1 de janeiro, 17 pessoas, 12 das quais por excesso de álcool ao volante, em duas operações realizadas em Lisboa e que duraram quatro horas.Dados enviados à Lusa pela aquela polícia indicam que, entre as 05:00 e as 09:00 de hoje, foram detidas em Lisboa 12 pessoas por estarem a conduzir em estado de embriaguez, quatro por falta de habilitação legal para conduzir e uma por desobediência.Segundo a Polícia de Segurança Pública, foram ainda multados 37 condutores, também por condução com influência do álcool, e apreendidos quatro veículos.Estes dados resultaram das duas operações que a PSP realizou hoje de madrugada, noite de passagem de ano, na Avenida 24 de Julho e Praça José Queirós..Onze mortos e 255 detidos por excesso de álcool em cinco dias nas operações de Ano Novo da PSP e GNR\n