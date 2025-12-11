Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Papa nomeia arcebispo espanhol como novo embaixador da Santa Sé em Portugal
Sociedade

Papa nomeia arcebispo espanhol como novo embaixador da Santa Sé em Portugal

Era até agora núncio apostólico no Equador e sucede ao italiano Ivo Scapolo.
O papa Leão XIV nomeou esta quinta-feira, 11 de dezembro, o arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso como novo embaixador da Santa Sé e Portugal, sucedendo ao italiano Ivo Scapolo.

O Vaticano anunciou a nomeação em comunicado publicado no seu site oficial.

Andrés Carrascosa Coso nasceu na cidade espanhola de Cuenca em 16 de dezembro de 1955 e era, até agora, o núncio apostólico no Equador.

Foi ordenado sacerdote em 2 de julho de 1980, tendo-se formado em Roma em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana antes de em 2004 ter sido nomeado por João Paulo II como arcebispo titular de Elo e núncio apostólico na República do Congo e depois no Gabão.

Em 2009, Bento XVI nomeou-o núncio apostólico no Panamá e em 2017 foi nomeado pelo papa Francisco como embaixador da Santa Sé no Equador, cargo que desempenhava até agora.

