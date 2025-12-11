Papa nomeia arcebispo espanhol como novo embaixador da Santa Sé em Portugal

O papa Leão XIV nomeou esta quinta-feira, 11 de dezembro, o arcebispo espanhol Andrés Carrascosa Coso como novo embaixador da Santa Sé e Portugal, sucedendo ao italiano Ivo Scapolo.O Vaticano anunciou a nomeação em comunicado publicado no seu site oficial.Andrés Carrascosa Coso nasceu na cidade espanhola de Cuenca em 16 de dezembro de 1955 e era, até agora, o núncio apostólico no Equador. Foi ordenado sacerdote em 2 de julho de 1980, tendo-se formado em Roma em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana antes de em 2004 ter sido nomeado por João Paulo II como arcebispo titular de Elo e núncio apostólico na República do Congo e depois no Gabão.Em 2009, Bento XVI nomeou-o núncio apostólico no Panamá e em 2017 foi nomeado pelo papa Francisco como embaixador da Santa Sé no Equador, cargo que desempenhava até agora.