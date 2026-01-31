Papa Leão XIV envia mensagem de solidariedade a Portugal após depressão Kristin

O Papa Leão XIV enviou uma mensagem de solidariedade a Portugal na sequência da passagem da depressão Kristin, que deixou um rasto de destruição em várias regiões do país e causou várias vítimas mortais. Na nota, o Sumo Pontífice expressa pesar pelas perdas humanas e concede uma “confortante bênção apostólica”, invocando Nossa Senhora de Fátima.A mensagem foi transmitida através do secretário de Estado da Santa Sé, Pietro Parolin, e dirigida a D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima. Nela, o Papa manifesta “o seu pesar pelas pessoas que perderam a vida, unindo-se espiritualmente à dor dos respetivos familiares”.De acordo com o cardeal Parolin, Leão XIV assegura ainda as suas orações pelas autoridades e pelas instituições civis, militares e religiosas envolvidas nas operações de socorro, afirmando sentir “muito de perto a situação dos feridos, dos desalojados e de todos quantos ficaram seriamente afetados” pela tempestade.Na mesma mensagem, o secretário de Estado refere que o Papa “suplica a Deus” o “bálsamo da solidariedade e a luz da esperança cristã”, concedendo, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, uma bênção apostólica às populações atingidas.A depressão Kristin provocou danos significativos em todo o território nacional, com rajadas de vento superiores a 200 quilómetros por hora. A região de Leiria foi a mais afetada, registando-se a queda de árvores e estruturas, milhares de habitações sem eletricidade e água, bem como o encerramento de várias escolas. Pelo menos seis pessoas perderam a vida.