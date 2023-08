Papa agradece a Marcelo o acolhimento em mensagem enviada do avião

O Papa Francisco enviou a Marcelo Rebelo de Sousa, durante o voo de regresso de Lisboa a Roma, uma mensagem de agradecimento pelo acolhimento que recebeu em Portugal.

"No meu regresso a Roma, na conclusão da minha viagem apostólica, quero, mais uma vez, exprimir o meu profundo agradecimento a Vossa Excelência e ao Povo Português, pelo acolhimento carinhoso e a excelente hospitalidade que recebi durante a minha visita. Renovo as intenções das minhas orações para todos vós e cordialmente transmito a bênção de Deus, de Felicidade, Alegria e Paz, a toda a Nação portuguesa. Francisco", escreveu o sumo pontífice, citado pelo site da Presidência da República.

Esta foi a quarta Jornada Mundial da Juventude (JMJ) a que presidiu Francisco. A primeira, em 2013, foi no Rio de Janeiro (Brasil), no ano que foi eleito Papa. Seguiu-se Cracóvia (Polónia), em 2016, e Cidade do Panamá (Panamá), em 2019.

A JMJ, o maior evento da Igreja Católica, realizou-se pela primeira vez em Portugal.