Padre e companheira são acusados de desviar 800 mil euros de IPSS

Um padre de Loures, juntamente com a sua companheira foram acusados pelo Ministério Público (MP) de desviar cerca de 800 mil euros de instituições de solidariedade social (IPSS), avança o Jornal de Notícias.

De acordo com a mesma fonte, Arsénio Isidoro e uma mulher, com quem mantinha uma relação amorosa, desviaram o dinheiro de seis instituições para fazerem uma vida de luxo. Viagens, restaurantes, um Porsche, roupas caras, um barco e uma vivenda em Peniche terão sido alguns dos bens comprados com o dinheiro angariado e destinado a apoiar idosos e crianças.

A acusação do Ministério Público culpabiliza o casal de crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O padre já teve a seu cargo duas paróquias na Grande Lisboa e esteve na direção da Casa do Gaiato.