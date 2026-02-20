Padrasto detido por abusar das enteadas desde 2020

Um homem de 43 anos foi detido no Porto pela Polícia Judiciária por alegadamente abusar das suas duas enteadas, atualmente com 19 e 14 anos.Segundo comunicado da PJ, os crimes de abuso sexual de crianças ocorriam de forma prolongada já desde 2020, ano em que foi decretada a pandemia de COVID-19. “A investigação teve origem na denúncia da vítima mais velha, efetuada em finais de dezembro passado, que reportou que os abusos iniciaram-se quando tinha 13 anos e a sua irmã 8”, refere a PJ. “Aproveitando-se do ascendente que tinha sobra as vítimas, submeteu-as a práticas sexuais abusivas num crescendo de gravidade e número, desde 2020”, acrescenta a polícia. O homem detido não tem antecedentes criminais e vai ser agora presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.