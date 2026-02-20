Padrasto detido por abusar das enteadas desde 2020
Foto: Reinaldo Rodrigues
Padrasto detido por abusar das enteadas desde 2020

Vítimas são duas irmãs, de 19 e 14 anos. Investigação teve origem numa denúncia da mais velha, que reportou que os abusos duravam há seis anos.
Rui Frias
Um homem de 43 anos foi detido no Porto pela Polícia Judiciária por alegadamente abusar das suas duas enteadas, atualmente com 19 e 14 anos.

Segundo comunicado da PJ, os crimes de abuso sexual de crianças ocorriam de forma prolongada já desde 2020, ano em que foi decretada a pandemia de COVID-19.

 “A investigação teve origem na denúncia da vítima mais velha, efetuada em finais de dezembro passado, que reportou que os abusos iniciaram-se quando tinha 13 anos e a sua irmã 8”, refere a PJ.

 “Aproveitando-se do ascendente que tinha sobra as vítimas, submeteu-as a práticas sexuais abusivas num crescendo de gravidade e número, desde 2020”, acrescenta a polícia.

 O homem detido não tem antecedentes criminais e vai ser agora presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

