Os cientistas que devolveram parte da visão a pessoas cegas

José-Alain Sahel estava a viajar e encontrava-se com a mulher quando recebeu a notícia. Um dos doentes estava a ver. Não uma imagem perfeita, não rostos, letras ou a visão que tinha perdido anos antes. Mas estava a conseguir ver alguma coisa. Uma pessoa cega estava novamente a receber informação visual. “Lembro-me de estar com a minha mulher e dizer: ‘Isto é incrível, isto é incrível’”, conta o investigador ao Diário de Notícias.A reação seguinte não foi correr a anunciar a descoberta. Sahel telefonou a Botond Roska, o cientista com quem partilhava esta aventura, contou-lhe o que tinha acontecido e ambos fizeram precisamente o contrário: calaram-se. Durante quase um ano. “Decidimos verificar todos os dados, todos os elementos dos dados”, recorda Sahel. A espera foi difícil, admite, mas necessária. Quando se trabalha com cegueira, uma descoberta científica transporta consigo as expectativas de milhões de pessoas e não havia espaço para anunciar uma esperança que os resultados não confirmassem. “É muito difícil guardar uma notícia destas, mas fizemo-lo porque queríamos verificar tudo”, explica José-Alain Sahel. E é o próprio investigador a colocar imediatamente a descoberta na dimensão certa: “Não é uma cura, mas ajuda.”É esta história de ciência, persistência e prudência que está por detrás do Prémio António Champalimaud de Visão 2026 atribuído a Botond Roska e José-Alain Sahel. O galardão, no valor de um milhão de euros, reconhece o trabalho dos dois investigadores na utilização da optogenética para recuperar parcialmente a função visual em pessoas cegas. O resultado é extraordinário precisamente porque começa onde aparentemente já havia pouco a fazer: numa retina que perdeu a capacidade de responder à luz.Botond Roska explica que, mesmo quando a degeneração dos fotorrecetores conduz à cegueira, outras estruturas da retina permanecem. Foi a partir daí que nasceu a pergunta decisiva: seria possível transformar células que sobreviveram em novos sensores de luz? Um gene pode ser transportado através de um vetor viral até determinadas células da retina. Uma vez dentro das células certas, leva-as a produzir uma proteína sensível à luz. Células que anteriormente não tinham essa função passam, assim, a responder a estímulos luminosos.A descrição parece simples. A execução levou anos. Roska explica que o tratamento é administrado através de uma injeção no olho. O vetor transporta a sequência genética necessária para produzir o sensor de luz e procura fazer com que uma retina que perdeu a sua fotossensibilidade volte a responder à luz..Mas os dois investigadores não confundem aquilo que já conseguiram com a recuperação de uma visão normal.E é José-Alain Sahel, o clínico da dupla, quem explica o que os doentes realmente conseguem ver. O processo não acontece de um dia para o outro. Depois do tratamento são necessárias semanas e meses de aprendizagem. Alguns dos participantes estiveram cegos durante décadas e o cérebro precisa de aprender a utilizar os novos sinais que recebe. “Depois da terapia, após algumas semanas e meses, as pessoas estão a aprender, porque estiveram cegas durante muito tempo, às vezes durante décadas”, explica José-Alain Sahel.E depois enumera aquilo que já conseguem fazer. “Conseguem localizar objetos, encontrar o objeto, agarrá-lo e contá-lo.”Para quem vê normalmente, pode parecer pouco. Para alguém que deixou de ver, significa voltar a saber onde está um objeto e conseguir estender a mão na sua direção.Mas Sahel não permite que o entusiasmo ultrapasse os resultados. “Não conseguem reconhecer rostos e não conseguem ler.”É essa fronteira que agora querem ultrapassar. Os dois investigadores estão envolvidos no desenvolvimento de uma nova geração de tecnologias destinada a aumentar a qualidade da informação visual recebida pelos doentes. Reconhecer um rosto e conseguir ler estão entre as metas mais ambiciosas.Roska acredita que é possível avançar. “Ainda não estamos lá, mas espero que nos próximos cinco ou dez anos estejamos lá”.Não é uma promessa. É uma expectativa científica e vem acompanhada da cautela que atravessa toda a conversa. A investigação biomédica exige ensaios clínicos, acompanhamento, análise e tempo.José-Alain Sahel explica que antes de um tratamento desta natureza poder ser testado numa pessoa há várias etapas. Primeiro é necessário validar a abordagem em modelos animais. Depois estuda-se a toxicidade e verifica-se se o vetor chega às células pretendidas. Só quando existem dados suficientes sobre a segurança se pode avançar para seres humanos.E os primeiros participantes são escolhidos precisamente entre aqueles que têm menos visão a perder. “Começamos com pacientes que estão na última fase da doença, completamente cegos, para demonstrar que existe algum benefício, mas sem correr o risco de danificar qualquer visão que ainda reste”, explica José-Alain Sahel.Se a abordagem se mostrar segura e produzir resultados, os estudos podem então avançar gradualmente para doentes que ainda conservam alguma capacidade visual. Este percurso pode durar dez anos..O que mais o impressionou Botond Roska não foi apenas saber que os participantes estavam a receber informação visual. Foi observar o que conseguiam fazer com ela. Nos testes, os doentes tinham de apontar para objetos. “O grau em que conseguiam reconhecer objetos surpreendeu-me”, conta.A precisão dos movimentos foi ainda mais inesperada. Os vídeos mostravam pessoas que tinham perdido a visão a transformar a informação visual recuperada numa resposta motora suficientemente precisa para alcançar um objeto. Para Roska, isso revela algo fascinante sobre o cérebro e sobre aquilo que pode permanecer preservado apesar da perda prolongada da visão. “Isso está profundamente codificado no cérebro. Perdemos a visão e aquilo continua lá. É fantástico.”E é precisamente essa formulação que ajuda a compreender o significado da investigação. O grande feito não foi devolver uma visão normal. Foi demonstrar que aquilo que durante muito tempo foi apenas uma hipótese científica pode funcionar num ser humano. “Foi uma prova de conceito, uma demonstração de que isto pode funcionar e agora podemos ir mais longe”, afirma José-Alain Sahel.Os resultados entretanto obtidos não ficaram limitados a um único caso. Sahel refere na entrevista que o estudo reuniu cerca de uma dezena de participantes e que aproximadamente metade apresentou resultados semelhantes aos do primeiro doente divulgado.Mesmo perante esses dados, a dupla manteve a prudência.Durante anos, Roska e Sahel reuniram-se regularmente para confrontar resultados, rever testes e analisar estatísticas.“Estamos ambos muito preocupados em não dizer alguma coisa que não esteja correta”, afirma Sahel. O investigador lembra que a retina possui cerca de 130 milhões de fotorrecetores e aproximadamente 1,5 milhões de células ganglionares. Aquilo que as tecnologias atuais conseguem alcançar representa apenas uma pequena parte de um sistema extraordinariamente complexo. “A visão é um processo muito, muito complexo, da retina até ao cérebro”, diz José-Alain Sahel.Por isso, uma coisa é conseguir restaurar alguma função visual. Outra, muito diferente, é reconstruir a experiência visual de uma pessoa sem problemas de visão.Há ainda limites biológicos que esta abordagem não consegue ultrapassar. Botond Roska explica que, se estiver danificado o nervo ótico ou as células responsáveis por transmitir a informação do olho ao cérebro, esta tecnologia deixa de poder funcionar. Para esses doentes serão necessárias estratégias diferentes.A questão centra-se pois noutro desfio quando estas terapias conseguirem ultrapassar a fase experimental: quem lhes terá acesso? Roska considera que, uma vez estabilizada a tecnologia, a sua aplicação poderá ser menos complexa do que o longo percurso científico necessário para a desenvolver. Mas disponibilizá-la em larga escala levanta uma questão que ultrapassa os investigadores. “O acesso é um problema, não apenas neste caso, mas na medicina em geral”, afirma Botond Roska.É, considera, um problema que políticos e empresas terão de enfrentar em conjunto. A mesma questão existe em áreas como o cancro, a doença de Alzheimer e outras patologias em que a ciência desenvolve tratamentos que depois têm de chegar aos doentes.É esta combinação entre laboratório e doente que une os percursos de Roska e Sahel e que agora é reconhecida com o Prémio António Champalimaud de Visão, acompanhado por um milhão de euros. Botond Roska diz sentir-se “extremamente honrado” e explica que o dinheiro será utilizado para continuar a investigação, melhorar os vetores e estudar outras doenças que afetam a visão.Para José-Alain Sahel, há ainda uma dimensão pessoal na distinção: recebê-la ao lado de alguém que, além de parceiro científico, é amigo. “Somos amigos, somos colaboradores. Tudo aquilo que fazemos juntos é um prazer, é uma inspiração”, afirma Sahel.A José-Alain Sahel é colocada uma pergunta simples: se esta entrevista se repetisse daqui a dez anos, o que gostaria de poder anunciar? A primeira resposta é científica. “Espero que tenhamos desenvolvido uma terapia que ofereça visão de alta resolução.” Depois abandona por momentos os genes, os vetores, os fotorrecetores e os ensaios clínicos. E fala como médico. “O meu sonho é ter uma clínica onde cada paciente tenha alguma coisa para ele.”Roska e Sahel já conseguiram ultrapassar uma fronteira que também parecia distante: fazer com que pessoas que tinham deixado de ver voltassem a receber informação visual do mundo que as rodeia..Fundação Champalimaud distingue três organizações internacionais pelo trabalho na prevenção e tratamento da cegueira