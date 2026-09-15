Os cientistas que devolveram parte da visão a pessoas cegas
Paulo Spranger
Sociedade

Os cientistas que devolveram parte da visão a pessoas cegas

Botond Roska e José-Alain Sahel receberam o Prémio António Champalimaud de Visão, por uma investigação que permitiu a pessoas cegas voltar a localizar, agarrar e contar objetos.
Cecília Carmo
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