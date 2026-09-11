Bastonário Carlos Cortes considera "injustiça social" falta de médicos em zonas carenciadas. António Pedro Santos / Lusa

Sociedade

Ordem quer valorizar internatos e carreiras, diferenciar hospitais e mais incentivos para fixar médicos em zonas carenciadas

Estudo sobre a “Fixação de médicos em territórios de baixa densidade populacional”, realizado pela Ordem dos Médicos, é lançado, nesta sexta-dia 11, na Guarda. Documento identifica “obstáculos” ao recrutamento e permanência de médicos nestas zonas e faz propostas estruturais para “reforçar a coesão territorial, a qualidade dos cuidados e a capacidade de resposta do SNS”. Bastonário diz ser "uma injustiça social não ter médicos nestas zonas".