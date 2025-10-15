Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bastonário Carlos Cortes aposta em 25 médicos para ajudar a fixar médicos.
Sociedade

Ordem quer mais atratividade no SNS e propõe nova carreira médica, mais liderança da classe e incentivos diferentes

Bastonário reuniu esta quarta-feira, dia 15, com o grupo parlamentar do PS para apresentar uma proposta com 25 medidas para “aumentar atratividade do SNS”. Na semana passada, fez o mesmo com o PSD e, nos próximos dias, fará com os restantes partidos. A proposta será levada à ministra no dia 22 e inclui recursos humanos, gestão, liderança, inovação, carreiras, e formação.
Saúde
Ordem dos Médicos
