Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Hospital Santa Maria ainda tem um processo interno a correr.
Hospital Santa Maria ainda tem um processo interno a correr.
Sociedade

Ordem dos Médicos aguarda relatório da IGAS para decidir se avança disciplinarmente contra dermatologista de Santa Maria

Inspeção Geral da Saúde arquivou processo disciplinar a médico, que ganhou mais de 700 mil euros em dois anos com produção adicional cirúrgica, por este não ter contrato em regime de função pública. Mas enviou para o Ministério Público matéria de responsabilidade financeira por ter detetado várias irregularidades, uma delas o facto de o médico em causa ter codificado 356 atos cirúrgicos que realizou.
Publicado a
Loading content, please wait...
SNS
Hospital Santa Maria
Dermatologia
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt