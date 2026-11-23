“A sustentabilidade financeira da Ordem é indispensável", destaca o bastonário João Massano. Foto: Leonardo Negrão

Sociedade

Ordem dos Advogados dá 60 dias para regularização de quotas. Dívidas somam 8 milhões

A Ordem dos Advogados prepara o maior envio de sempre de processos de cobrança às Finanças.