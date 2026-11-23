A Ordem dos Advogados (OA) concedeu um prazo de 60 dias para que os profissionais com quotas em atraso regularizem a sua situação ou estabeleçam acordos de pagamento faseado. O valor em dívida ultrapassa os oito milhões de euros, informou a entidade, em comunicado. Terminado esse período, os advogados que continuem em incumprimento poderão ficar com o acesso limitado a alguns serviços e funcionalidades disponibilizados pela instituição. Segundo a OA, esta medida será aplicada de forma objetiva e geral aos profissionais em situação de incumprimento, salvaguardando situações excecionais devidamente fundamentadas.“Sabemos que 2027 é ano eleitoral e que cobrar quotas em atraso não é popular. Mas não o fazer seria uma deslealdade para com os colegas que cumprem. Foi esse o compromisso que assumimos e este Conselho Geral vai cumpri-lo”, destaca ao bastonário João Massano, citado no comunicado. A decisão ocorre depois de a Ordem dos Advogados ter recuperado mais de 2,3 milhões de euros em quotas em atraso durante os últimos dois anos. Apesar de este ser o maior valor alguma vez recuperado num único mandato, a dívida global da instituição continua acima dos 8 milhões de euros. “A sustentabilidade financeira da Ordem é indispensável para garantir que a instituição continua a cumprir plenamente a sua missão de representação, defesa e valorização da advocacia, em benefício dos profissionais e da sociedade”, defende Massano.A operação de recuperação de quotas foi acompanhada por um processo de digitalização dos procedimentos da Ordem. Segundo André Matias de Almeida, vogal-tesoureiro do Conselho Geral, a instituição prepara agora o maior envio de sempre de processos de cobrança à Autoridade Tributária. “Esperamos que estas medidas resolvam um problema que ninguém teve, até hoje, a coragem de enfrentar”, refere o responsável.Por fim, a OA avisa que existe “disponibilidade para encontrar soluções ajustadas à realidade de cada profissional, privilegiando a regularização voluntária e o recurso a planos de pagamento sempre que necessário”. O conselho ainda entende que “os advogados que cumprem regularmente as suas obrigações não podem continuar a suportar o impacto financeiro gerado por situações persistentes de incumprimento”..Apoio em petição, contactos institucionais e arquivamentos: as ações da OA contra as multas em atrasos de processos.João Massano: “Uma postura sindical só nos prejudica. Existimos para defender os direitos dos cidadãos”