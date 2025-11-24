Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Organismo criado pela Ordem quer ouvir profissionais sobre igualdade e discriminação.
Sociedade

Ordem cria comissão para defender a “igualdade” e "proibir a discriminação" na profissão médica

Novo órgão da instituição que representa médicos tem como missão sensibilizar para um dos valores intrínsecos à prática da Medicina, que é: “Proibir a discriminação, independentemente do sexo, origem racial e étnica, deficiência ou incapacidade, orientação sexual, identidade ou expressão de género”.
