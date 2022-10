"Operação Noite Segura" termina com 207 detenções, 62 por condução sob efeito do álcool

A PSP efetuou 207 detenções entre sexta-feira e domingo na "Operação Noite Segura", tendo 62 pessoas sido detidas por condução sob o efeito do álcool e 37 por falta de carta de condução, informou esta segunda-feira a polícia.

Um comunicado da PSP adianta que a operação de âmbito nacional, incluindo Açores e Madeira, contemplou ações de fiscalização direcionadas às zonas de diversão noturna, nomeadamente fiscalização rodoviária, fiscalização de estabelecimentos e de segurança privada e ainda monitorização de aglomerados de cidadãos, com "o intuito de promover e incrementar o sentimento de segurança dos cidadãos que frequentam essas mesmas zonas".

Das várias ações realizadas no domínio da fiscalização de estabelecimentos noturnos, resultaram 212 autos de contraordenação. Em relação à prevenção rodoviária, foram fiscalizados 4.377 veículos, resultando em 594 autos de contraordenação.

Na sequência destas ações, foram apreendidas quatro armas, uma delas de fogo, 26 viaturas, 120 doses individuais de cocaína, 37 doses individuais de heroína e 76 doses individuais de haxixe.

As ações contaram como a participação de 1.365 polícias, que realizaram 255 ações policiais, das quais se destacam 123 de fiscalização rodoviária e 116 de fiscalização de estabelecimentos de diversão noturna no âmbito do licenciamento e da segurança privada.