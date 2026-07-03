Onda de calor. Ministra da Saúde avisa que próximos dias serão "muito difíceis" e pede prudência

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, manifestou esta sexta-feira (3 de julho) uma forte preocupação com a atual onda de calor que afeta o país, alertando para a chegada de "dias muito difíceis". O aviso da governante surgiu no mesmo dia em que a Direção-Geral da Saúde (DGS) decidiu aumentar o nível de alerta em Portugal, ativando o Nível 2 – Laranja do Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde, devido às temperaturas elevadas e ao risco elevado para a saúde pública.Em declarações aos jornalistas em Guimarães, após uma visita à Unidade Local de Saúde (ULS) Alto Ave, a ministra explicou que a subida do nível de contingência foi uma medida preventiva fundamentada na pressão que já se faz sentir nos serviços públicos. Segundo Ana Paula Martins, registou-se um aumento visível na afluência a urgências hospitalares em algumas regiões, a par de um acréscimo nos pedidos de apoio ao INEM e nas chamadas para a linha SNS24."Sabemos que os próximos dias são de grande risco e precisamos de ter as equipas em prontidão, nomeadamente nos cuidados de saúde", justificou a ministra, esclarecendo que o alerta Laranja serve para que todos os hospitais do país se organizem atempadamente para o pior cenário.Perante este agravamento das condições e o aumento do nível de alerta por parte da DGS, Ana Paula Martins dirigiu um apelo direto à população, pedindo a colaboração de todos no cumprimento rigoroso das recomendações de saúde de modo a proteger os mais vulneráveis, sobretudo os idosos. Aconselhou-se o reforço da ingestão de água e a necessidade de evitar a exposição solar direta nas horas de maior calor."Não posso deixar de dizer olhos nos olhos aos portugueses e às portuguesas que é caso para estarmos preocupados", sublinhou a governante, garantindo que o seu ministério está a fazer tudo o que é necessário, mas que o comportamento individual será decisivo para superar os próximos dias..Temperaturas elevadas. Ministra do Ambiente pede "economia de água" e admite apagões localizados