Oito feridos, dos quais quatro esfaqueados, em ataque em associação de combate à toxicodependência em Santarém

Oito utentes da associação Picapau, no concelho de Santarém, ficaram feridos na sequência de um ataque de um deles contra os outros sete durante a tarde desta terça-feira, 21 de outubro, apurou o DN.Dos oito feridos, quatro foram vítimas de esfaqueamento, dos quais dois ficaram em estado grave, tendo sido transportados para hospitais da região. Entre os restantes feridos está o agressor, que foi detido pela GNR e levado para uma esquadra.O alerta foi dado às 14h50.Fonte da GNR disse ao DN que na origem deste incidente estará a desacordo do autor do ataque em abandonar a instituição, que se dedica a combater a toxicodependência, a pobreza e a exclusão social e tomou a decisão de o expulsar.No local estiveram várias equipas médicas e do INEM, como cerca de dez elementos da GNR.A associação Picapau, situada na zona de Atalaia, Póvoa da Isenta, foi criada em 1993 e é uma Instituição Particular de Solidariedade Social.