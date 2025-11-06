Polícias em início de carreira com aumentos de 43% face a 2023

Os militares da GNR e polícias da PSP em início de carreira vão ter no próximo ano um aumento de 43% nos salários em relação a 2023, anunciou esta quinta-feira, 6 de novembro, a ministra da Administração Interna.“Em 2023, um agente da PSP em início de carreira ganhava, juntando a remuneração base e suplemento de serviço e risco, um total 1.192 euros. Em 2026, o mesmo agente irá auferir 1.704 euros”, disse Maria Lúcia Amaral durante o debate no parlamento da especialidade da proposta do Governo para o Orçamento de Estado para 2026 (OE2026), acrescentando que acontece exatamente o mesmo com um guarda da GNR.A ministra indicou que se trata de um aumento de 43%, devendo-se esta subida ao acordo alcançado com os sindicatos da PSP e associações da GNR em julho de 2024.Segundo a governante, a quase totalidade do orçamento do Ministério da Administração Interna (MAI) é com “despesa com pessoal”.“O compromisso do Governo em melhorar as condições de vida e dignificar a condição pessoal não se traduz apenas nestes aumentos. Traduz-se também na forma como se programam os investimentos em infraestrutura e equipamentos”, disse, dando conta que estão previstos 134,9 milhões de euros para 2026 na melhoria das condições em equipamentos e instalações.Segundo Maria Lúcia Amaral, o MAI prevê, entre 2025 e 2026, reabilitar ou construir de raiz 58 infraestruturas policiais e entregar à GNR e à PSP quase 1.300 novos veículos.MAI garante que "pela primeira vez desde há vários anos” há mais elementos na PSP e GNRA ministra da Administração Interna admitiu entretanto que é difícil atrair jovens para as forças de segurança, mas garantiu que, “pela primeira vez desde há vários anos”, há um aumento de elementos na PSP e GNR.“Para enfrentar esta dificuldade [atrair jovens para a polícia], temos de pensar, no próximo ano, numa ação que confirma a política de expansão de recrutamento, já praticada durante o ano de 2025”, disse Maria Lúcia Amaral.Aos deputados, a ministra avançou que este ano ingressaram na GNR 134 guardas, 12 oficiais para quadros técnicos, 116 sargentos, 36 oficiais e em dezembro está prevista a entrada de mais 619 guardas.Na PSP, teve início este ano um curso para 590 agentes, em outubro começou um curso para mais 32 oficiais e em novembro abre de concurso para 200 chefes.Segundo a governante, o número de elementos na Guarda Nacional Republicana vai passar de 23.077 este ano para 24.485 em 2026 e na PSP trabalham hoje 19.998 pessoas e em 2026 serão 20.100.“Tanto num caso como noutro crescemos em número de pessoas que trabalham nas instituições”, disse, sublinhando que há “dificuldade de atrair as novas gerações para o exercício de funções do Estado”.Para a ministra, trata-se “uma dificuldade transversal”, que também acontece nas forças de segurança, o que torna “tão grande o desafio para o futuro”.“Pela primeira vez desde há vários anos conseguimos superar o número de saídas, particularmente na PSP”, frisou.