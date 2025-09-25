Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dois médicos é o mínimo por equipa.
Dois médicos é o mínimo por equipa. Leonel de Castro / Global Imagens
Obstetrícia. Hospitais da Margem Sul não revelam número de médicos nos quadros e quantos fazem urgência

Os fechos em simultâneo das urgências em Almada, Barreiro e Setúbal marcaram o verão deste ano. Grávidas tiveram de ser deslocadas daquela região para Cascais. A falta de recursos foi sempre o motivo apresentado. Mas, afinal, quantos especialistas existem nos quadros destes hospitais? Quantos fazem urgência e como são distribuídos por equipa? O DN colocou estas e outras questões aos hospitais há mais de uma semana, que não responderam.
