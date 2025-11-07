Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Obras vão condicionar trânsito nos túneis do Porto durante um mês
Sociedade

Obras vão condicionar trânsito nos túneis do Porto durante um mês

De acordo com a autarquia portuense, os condicionamentos de trânsito que podem ir de corte total de via a simples estreitamentos.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Os túneis da cidade do Porto vão ser alvo de obras de manutenção, entre quarta-feira e 10 de dezembro, obrigando a condicionamentos de trânsito que podem ir de corte total de via a simples estreitamentos, anunciou esta sexta-feira, 7 de novembro, a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto informa que aquelas obras vão afetar os túneis Goelas de Pau, de Faria Guimarães, do Campo Alegre, dos Almadas, das Antas I e II e da Ribeira com condicionamentos de trânsito que incluem o corte total ou estreitamento de via.

Assim, das 22h00 de quarta-feira às 06h00 de quinta, o trânsito no Túnel das Goelas de Paus estará proibido e das 22h00 de dia 17 às 06h00 de dia 18 será o Túnel de Faria Guimarães a ter trânsito proibido.

Entre as 22h00 de dia 20 as 06h00 de dia 21 de novembro haverá condicionamento de trânsito, com estreitamento de via, na passagem inferior da Rua Airosa e o trânsito vai estar proibido no Túnel do Campo Alegre.

Quanto ao Túnel dos Almadas, vai ter o trânsito proibido entre nos dias 24, 25 e 26 entre as 22h00 e as 06h00.

Já o Túnel das Antas I e o Túnel das Antas II vão ter trânsito proibido do dia 02 de dezembro ao dia 04, também entre as 22h00 e as 06h00, e dos dias 09 a 10 de dezembro, igualmente das 22h00 às 06h00, o trânsito no Túnel da Ribeira será feito com estreitamento de via.

Segundo a autarquia, o condicionamento de trânsito e estacionamento no Túnel da Ribeira e na Rua Airosa será acompanhado por elementos da Divisão de Trânsito da PSP ou da Polícia Municipal e “durante o período de realização do condicionamento, deverá ser permitida a circulação a todo o trânsito no sentido nascente-poente na Rua de Ceuta”.

Já o condicionamento de trânsito no Túnel das Antas I e no Túnel das Antas II deverá ser efetuado, de forma alternada.

A autarquia salienta que “não é permitida a paragem ou estacionamento de veículos em passeios ou outros espaços destinados à circulação pedonal”.

Todos os condicionamentos de trânsito podem ser consultados, em tempo real, na Plataforma de Trânsito do município.

Porto
Trânsito
obras

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt