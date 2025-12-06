Obra de proteção costeira entre Praia da Rocha e Vau termina em maio

A obra de proteção costeira entre a Praia da Rocha e a do Vau, em Portimão, deverá estar concluída em maio, num projeto que ronda os dois milhões de euros, disse este sábado, 6 de dezembro, a ministra do Ambiente.Numa visita ao local da obra, Maria da Graça Carvalho explicou aos jornalistas que a alimentação artificial de areia em curso vai permitir resolver o problema de falta de areia naquele troço, pelo menos por um “conjunto largo” de anos, atenuando, igualmente, a erosão das arribas.“É uma obra que vai rondar os dois milhões de euros. São 220 mil metros cúbicos de areia que são transportados para um comprimento de 1.350 metros de praia”, afirmou, esclarecendo que a areia vai ser levada da Praia da Rocha para as outras praias.A obra vai “encurtar um pouco a distância até ao mar na Praia da Rocha, que é demasiado, e transportar essa areia para as praias até Alvor”, especificou Maria da Graça Carvalho, sublinhando que esta é uma intervenção importantíssima para defender aquela zona do litoral algarvio.Esta é uma das primeiras intervenções, financiadas pelo Programa Operacional Sustentável, com a participação nacional do Fundo Ambiental, sendo a próxima prevista uma de maior dimensão na faixa costeira entre Quarteira e o Garrão, no concelho de Loulé.“Vamos assinar logo no princípio {do ano] - estamos a tentar que seja até no Dia de Reis - o contrato para o Garrão, e aí é um projeto maior, mais complexo, de quase 15 milhões de euros”, afirmou, frisando tratar-se de uma zona muito necessitada e que há muitos anos sofre com a erosão.A obra em Portimão começou no início de novembro e tem a duração de sete meses, prevendo-se que termine em maio, mas, segundo a governante, está a ser pedido um esforço à empresa para que a partir de abril já a maior parte da praia seja utilizável.“Nós temos no Fundo Coesão um financiamento de cerca de 140 milhões [de euros] até 2028 e queremos […] fazer as obras que são essenciais no litoral em todo o país”, referiu a governante.Depois de ter visitado aquela obra em Portimão, a ministra do Ambiente seguiu para a Quinta do Lago, no concelho de Loulé, onde inaugurou uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) destinada a tratar águas para a rega de campos de golfe e jardins públicos.