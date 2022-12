"Ó Zé da Serra... para onde vais tu?" Os últimos dias na aldeia

Posso partilhar com quem é pobre e precisa mais do que eu?" É na verdade mais um pedido, quase uma súplica, antecedida de um "posso fazer uma pergunta?", criou por instantes um entorpecimento. O "eu" na voz sumida, apesar da sisudez, de uma tristeza suave, quase afeição, prolongou-se. O olhar vacilava, sentia-se um ligeiro mal disfarçado nervoso, entre as latas de grão e atum, os pacotes de arroz e massas, o bacalhau, a chouriça, as bananas, o presunto, o pão, as bolachas, o papel higiénico e o azeite - o restante já tínhamos arrumado no frigorífico vazio - espalhados pelo cobertor listado de amarelo, vermelho, castanho e preto que cobria a cama de madeira gasta encostada a duas paredes velhas e húmidas de granito mal forrado de uma massa esbranquiçada.

São três da tarde. Seis horas horas antes tínhamos subido a serra, percorrendo o serpenteado que nos levaria de regresso, um ano depois, à aldeia de José Ferreiro. Reconheço os penedos, aquele arredondado que se debruça sobre a estrada e nos empurra para a esquerda, os outros entrelaçados, à direita, que se erguem em montanha. As águas continuam velozes e geladas entre os valeiros. Chove. Sem parar, há dois dias, disseram-me sem que o perguntasse. O nevoeiro denso envolve tudo. Quando saímos de Salto, do Borda d'Água da Maria, foi-me deixado um "conforto" para a viagem. "Hoje está bom, estão oito graus".

"Vão ao Zé?". Maria José, a "menina da rádio" de Montalegre do "senhor Zé", responde. "Vamos, mas esqueci-me de comprar um bolo-rei que queria levar." Em menos de quatro minutos, três foi o que me disseram, após um telefonema, alguém traz um bolo que a outra Maria, a do Borda d'Água, faz questão de pagar. "Isso e uma garrafa de Seven-up. Nada de vinho ou aguardente."

Estamos agora nas últimas dezenas de metros. Prestes a chegar. Percebe-se, por entre o nevoeiro, a mancha escura de um povoado, ali perto.

© Leonel de Castro / Global Imagens

Imutável, é o que me ocorre à medida que atravessamos a estreita estrada ladeada por muros de granito. E silêncio. Desta vez, as "pás eólicas" estão caladas. Não há nem um breve zunido. Não há sequer os brados da "braba" Luísa guiando as cabras. "Não há Luísa, está de parto", dir-me-á José Ferreiro horas depois. Só a chuva e a água que corre nos "tanques", que já foram bebedouro dos animais, se fazem ouvir.

Naquele largo nada mudou. A casa em ruínas, no lado esquerdo, parece congelada no tempo. O "estábulo" logo adiante dos "tanques" continua como estava. Da casa do "Zé das Casas da Serra" só silêncio, nem há sequer o fumo pesado e branco da "lareira de chão" que se impregna em tudo, nem o cheiro de madeira queimada. Nada.

Batemos à porta, velha, gasta, cheia de frinchas. José Ferreiro, que já tem telemóvel - pequeno e preto, com um ecrã minúsculo -, não atendeu nenhuma das chamadas feitas nos últimos dois dias. É permanente o sinal de "fora de serviço". Na porta ao lado ouvem-se agora os balidos das cabras da Luísa, a pastora, que estão resguardadas. Batemos segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Quarta vez, nada.

© Leonel de Castro / Global Imagens

"Ó Zé da Serra... onde andas tu?" grita a Maria José. Silêncio. "Ó Zé...", insiste a Maria. Finalmente uma resposta. Uma frase ininteligível e uma tosse seca, arrastada. Tal como há um ano, José Ferreiro surge à janela, na mais distante, no andar de cima, do lado esquerdo. E sorri.

"Entramos?" A resposta vinda de cima, do quarto, parece um "sim". Empurramos a porta. Estava somente encostada. Noto imediatamente a mudança. Há um enorme, largo e alto monte de cinza no lado esquerdo - chega-me à cintura. O chão continua igual. Lama, águas paradas, paredes escuras e molhadas, teias de aranha antigas carregadas de fuligem.

Esperamos uns minutos. De novo o silêncio. Depois o ruído de passos lentos, marcados, pausados. Ao fundo, do lado esquerdo, surge José Ferreiro que desce a escadaria de granito. Aproxima-se. Para. Sorri, apesar de estremunhado. Mais magro, cabelo curto despenteado, barba de alguns dias, calças de ganga manchadas de cinzento, sapatilhas sujas de lama seca e - percebo então o sorriso - vestido com o Kispo que o Futebol Clube do Porto lhe ofereceu. "É a segunda vez que o visto", confessa.

Desde esse 30 de dezembro do ano passado, a noite em que realizou o sonho de ver um jogo do seu clube - "aquilo lá dentro é grande como ó carago" - que o casaco ficou guardado como se fosse uma relíquia.

© Leonel de Castro / Global Imagens

Desta vez, o fogo de chão não está aceso. E isso sente-se. A casa está gelada. Subimos as escadas, meia dúzia de degraus de granito, e entramos no quarto, à direita, que serve para tudo: de cozinha, a oficina, a despensa. O soalho, de tábuas largas e grossas, está molhado, enlameado, escorregadio e com fendas mais profundas e visíveis. "É da chuva", diz-me quando lhe pergunto o que se passa.

Ao fundo, já não existem os restos do colchão de molas da cama que ardeu. Está tudo limpo e estranhamente seco, mas vazio. Logo ao lado, em cima de uma arca, um amontoado de roupa. Do lado contrário, um monte de sacos e caixas de papelão, mais roupa, um aquecedor a óleo danificado e pacotes de leite.

Nas duas arcas ao lado das janelas, separadas pela "namoradeira", há pratos por lavar, taças de barro, uma cafeteira, um alguidar verde, uma grade de plástico e mais sacos.

No teto, na trave que atravessa o quarto, estão pendurados três sacos de plástico com "coisas que é preciso guardar".

© Leonel de Castro / Global Imagens

Em cima do frigorífico, logo à entrada da divisão, no lado esquerdo, está a grande novidade: uma televisão oferecida "pelo senhor Hélder" - "foi depois de ler o que você escreveu. Foi ela que a trouxe" - e olha enternecido para a Maria José.

A ligação "foi feita pela junta" de freguesia, que lá mandou instalar a MEO, e chegou "em boa hora". O rádio que tinha recebido há um ano, oferecido pela Maria, "avariou-se". E agora? Agora a menina da rádio foi trocada pela RTP1, pela Sónia Araújo - "é jeitosa". É de "manhã, mais de manhã e depois à noite que a ligo". Diz-me que vê outros canais, que "tem quatro", mas só usa o comando para "ligar e apagar" a televisão. No chão, quase perto da cama está uma caixa grande de papelão, "outra ajuda, são cobertores". Abre para que possa ver. Tem um édredon branco. Leio o remetente: Maria João Couceiro, Cacém.

De repente, um esgar de dor, olhos aflitos. Leva as mãos às costas. "Tenho que me sentar se não caio. A dor vem daqui, da coluna. Uma pontada. A dor vem daqui e desce até à barriga da perna".

Já foi ao médico? "Ainda ontem fiz uns exames em Chaves. Foi a ambulância que me lá foi levar e trazer", responde enquanto esfrega a perna, enquanto "endireita a coluna". Que lhe disseram? A resposta é curta. "Estou à espera do resultados." Só isso?, insisto. "Deram-me medicamentos." Onde estão? "Na mesa." Na mesa, junto dos cigarros e do isqueiro, está ainda fechado um pequeno saco branco. Tem estado a tomar? "Sim", responde. Abro o saco. Quatro caixas de medicamentos. Nenhuma foi aberta. Três antibióticos e uma caixa de paracetamol. Ignoro o "sim". Sabe como tomar? "Esta aí marcado", responde ainda não recomposto da "pontada" nas costas. É por causa dessa dor? "Não. É a primeira vez. Nunca tinha sentido." Explico, insistindo, que tem mesmo de tomar os medicamentos. Diz-me que sim. Não insisto mais, mas fico com a quase certeza de que não os tomará, de que dificilmente perceberá ou se entenderá com o que está escrito nas caixas.

© Leonel de Castro / Global Imagens

Paulo Pereira, presidente da Junta de Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo, que continua a "fazer o que pode e o que não pode", não esconde o desalento pelos "casos" que vão surgindo "nas aldeias envelhecidas". Todos os dias, recorda, uma carrinha da junta vai até lá, ao Zé, para lhe deixar almoço e jantar, refeições preparadas pelo Centro Comunitário de Atilhó", da Misericórdia de Boticas. Mas, ele ainda "é novo". "Tem 50 e poucos anos. É aquela cabeça que só puxa para os cigarros e o vinho. Não se lhe consegue dar rumo."

Casos há, e diz que são muitos, como o da "velhota de 80 e tal anos que foram encontrar deitada numas tábuas à beira da lareira, doente e com um filho doente em casa. Conseguimos nós um lar. Mas sabe o que o revolta? É que andamos há meses de volta da Segurança Social e nada, não fazem nada. Isto é que é Segurança Social?"

E pouco muda. "Ou melhor", corrige: "As aldeias estão a envelhecer, lentamente a morrer." E tal como há ano, Covelo "do Monte" continua vazio, sem ninguém; Virtelo mantém as "dez, 12 pessoas"; em Coimbró são quase os mesmos "35 ou 40"; no Cerdedo "são quase 100 habitantes"; Vilarinho Seco anda "pelos 80"; Atilhó "anda nos 130"; Alturas do Barroso "é maior, são mais de 200 pessoas".

E talvez em breve Casas da Serra perca o seu único habitante, o que está sozinho desde 2007, desde que lhe morreu a mãe. "Os outros já tinham saído." Vai mesmo partir? "A autarquia está a fazer, quer-me fazer outra [casa], mas não é aqui. É ali em baixo em Cerdedo." A frase dita de forma cadenciada quase parece coisa que não devia ser sabida. E nem o tom é de entusiasmo. Uma casa?, pergunto. "É, já aqui veio o presidente [da câmara]. Casa nova no verão." É bom, não é? Não responde logo. Acena com a cabeça. Só depois, uns segundos passados, acrescenta que a casa tem "todas as condições". Nova pausa. Nada pergunto. Sei que procura explicar-me a dúvida que nele pressinto. "Ou dar um jeito aqui... mas não dá, que isto é de todos [refere-se ao irmão]. Agora o presidente é que vai decidir. Ele é que paga." Mas, uma casa nova não era melhor para si? Hesita. "Para mim... se quer que lhe diga, queria que me dessem aqui um jeito." Repito a pergunta. Mas uma casa nova não era melhor para si? Desta vez não hesita, mas a resposta resume-se a um "é verdade, é verdade".

Paulo Pereira confirma a possibilidade, mas "não apenas para Cerdedo. Pode ser em Coimbró, nas Alturas. Está a ser avaliado". E o que vai acontecer à aldeia? "Não sei. Está a ser avaliado."

© Leonel de Castro / Global Imagens

Saímos do quarto. Descemos as escadas. José Ferreiro finalmente cedeu aos pedidos do Leonel para que acendesse o lume, que precisava de se aquecer. Na divisão mais seca da casa quase não há lenha nenhuma. Talvez dê para dois ou três dias. A fuligem está por todo o lado. Os escanos estão inundados de cinzas. "Não tem umas pinhas?" José Ferreiro nada diz. Ateia a lenha com um copo cheio de gasolina. As chamas erguem-se até ao teto. Senta-se. Estica as mãos abertas para as chamas. Ficamos em silêncio. Por momentos, só o estalar seco da lenha e o sopro do fogo se fazem ouvir. Em minutos, o fumo invade tudo. O ar torna-se irrespirável. Só rente ao chão de terra se escapa ao cerrado fumo branco que desce do teto como um manto.

É quase meio-dia. José Ferreiro já só pensa que dali a nada há de chegar a carrinha da Misericórdia. Fica irrequieto. "Vocês são lá de baixo, não é?" A pergunta parece indicar que, por agora, é hora de sair. Por alguma razão prefere ficar sozinho. Saímos, mas combinamos regressar dali a pouco, depois do almoço, com umas compras. O frigorífico está vazio. No congelador está o polvo que comprou para o Natal. "Para mim tenho da Santa Casa da Misericórdia... mas tento comprar polvo para o meu irmão."

Horas depois regressamos. Guardo no frigorífico tudo o que não pode ficar em cima das arcas. Em cima da cama poisamos o saco das compras. Noto nervosismo nos gestos de José Ferreiro. Quer falar. "Posso fazer uma pergunta? Posso partilhar com quem é pobre e precisa mais do que eu?"

artur.cassiano@dn.pt