O que protege polícias e bombeiros do esgotamento? O orgulho profissional, revela estudo

O orgulho em vestir a farda e o sentimento de missão protegem bombeiros e polícias portugueses do esgotamento. É o que revela o estudo "Trabalho emocional, identidade profissional e envolvimento no trabalho em forças de socorro portuguesas", publicado na revista científica Internacional Journal of Work and Organizational Psychology. Na génese desta investigação está o interesse de Soraia Oliveira em “querer verificar de que forma é que estas pessoas, que se deparam diariamente com situações emocionalmente exigentes, conseguem continuar a exercer as suas funções”, diz ao DN.A docente do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), sediado em Coimbra, ouviu 248 trabalhadores, sendo 148 polícias e 100 bombeiros. “A investigação foi um estudo transversal, em que os dados foram recolhidos uma única vez, e depois, a nível da metodologia, utilizámos medições e correlações para verificar o que os resultados nos disseram”, destaca. A principal conclusão é que o sentido de pertença é o principal fator, mais do que a resistência pessoal, o autocontrolo e a formação para estarem preparados para atuar em situações-limite, como incêndios de grandes dimensões, riscos e mortes. Numa escala de zero a seis criada no estudo, os bombeiros atingem 4,7 no empenho, contra 3,9 dos polícias. Entre os polícias, a necessidade de esconder ou de fingir emoções associa-se a uma menor identidade profissional, o que ajuda a explicar o seu menor envolvimento no trabalho. Já entre os bombeiros, a exigência de expressar emoções positivas associa-se a uma identidade profissional mais forte e, por essa via, a níveis mais elevados de envolvimento dos seus elementos.De acordo com a psicóloga, isso ocorre em profissões, ou mesmo em pessoas, por característica pessoal, em que “a identidade profissional justifica parte da variância do envolvimento com aquilo que fazemos”. Mas há um fator predominante: bombeiros e polícias são, em geral, profissões onde a larga maioria é do género masculino, em que oito em cada dez trabalhadores são homens. “São profissões altamente masculinizadas, em que o facto de mostrar as suas emoções é visto como uma certa vulnerabilidade e, em certos casos, inclusivamente uma certa incapacidade para exercer as suas funções”, detalha a investigadora.Mas isso pode ser perigoso, alerta. “É um silêncio que pode ter um custo caro, com profissionais que enfrentam altos riscos de depressão e suicídio”, pontua. A especialista defende que as instituições devem estar disponíveis para ouvir os problemas relacionados com a saúde mental. “Se houver uma abertura, se houver uma normalização de ir procurar ajuda, de falar sobre as coisas, as pessoas acabam por sentir-se com uma abertura maior e acabam por procurar muito mais ajuda. Ao passo que havendo certo estigma, as pessoas acabam por não o fazer. E depois, quando é necessário haver ajuda, muitas das vezes já é num estágio muito perdido”, reflete Soraia Oliveira.E é esta justamente uma das recomendações da investigadora: que a procura de ajuda seja incentivada, principalmente pelas lideranças das equipas. “Tem de haver abertura por parte das chefias para que estes profissionais não só possam pedir ajuda sempre que necessário, mas também estejam alerta e sejam capazes de reconhecer determinados sinais nos seus profissionais”, aponta. Além disso, defende que se aposte em “formação de base, como para gerir níveis de stress, de regulação emocional” e que “preparar bem estes profissionais para lidarem com o que sentem é tão importante como prepará-los fisicamente”.amanda.lima@dn.pt.António Nunes: “Ver bombeiros nos semáforos de mão estendida é um sinal de pobreza da nossa democracia”.Sindicato da PSP alerta Montenegro para desmotivação dos polícias e aumento da criminalidade