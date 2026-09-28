Bombeiros e polícias são, em geral, profissões onde a larga maioria é do género masculino, em que oito em cada dez trabalhadores são homens.
Bombeiros e polícias são, em geral, profissões onde a larga maioria é do género masculino, em que oito em cada dez trabalhadores são homens.Foto: Artur Machado / Global Imagens
Sociedade

O que protege polícias e bombeiros do esgotamento? O orgulho profissional, revela estudo

Publicação da professora Soraia Oliveira está na revista científica 'Journal of Work and Organizational Psychology'.
Amanda Lima
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