Bombeiros e polícias são, em geral, profissões onde a larga maioria é do género masculino, em que oito em cada dez trabalhadores são homens. Foto: Artur Machado / Global Imagens

Sociedade O que protege polícias e bombeiros do esgotamento? O orgulho profissional, revela estudo Publicação da professora Soraia Oliveira está na revista científica 'Journal of Work and Organizational Psychology'.