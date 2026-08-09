Cidade do Norte do país tem diversos hotéis esgotados com Eclipse da próxima semana.
Cidade do Norte do país tem diversos hotéis esgotados com Eclipse da próxima semana. Foto: Turismo de Bragança
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"O privilégio de assistir a um fenómeno único": Bragança prepara-se para o eclipse total do Sol

Único local de Portugal continental onde o fenómeno será observado na totalidade tem hotéis praticamente esgotados e prepara semana de atividades dedicadas à ciência e à astronomia.
Nuno Tibiriçá
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