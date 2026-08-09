"O privilégio de assistir a um fenómeno único": Bragança prepara-se para o eclipse total do Sol

É já na próxima quarta-feira, 12 de agosto, que Bragança entra definitivamente para a história da astronomia em Portugal. Será nesta tarde que o concelho terá o privilégio de ser o único ponto de Portugal continental onde será possível observar um eclipse total do Sol, um fenómeno que não acontece no país desde 1912. A expectativa é de que milhares de pessoas rumem ao nordeste transmontano para assistir aos cerca de 26 segundos em que a Lua ocultará completamente o Sol, transformando o dia em noite.A cidade prepara-se há vários meses para esse momento. Muito antes de o eclipse começar, Bragança já viverá um ambiente de festa, com atividades científicas, culturais e de divulgação dedicadas ao fenómeno. "Vamos ter o privilégio de assistir a um fenómeno único. A única zona de Portugal continental onde o eclipse será total é aqui, no concelho de Bragança", destaca a presidente da câmara, Isabel Ferreira (PS), ao DN.A programação arranca esta segunda-feira (10) e prolonga-se até terça-feira (11) com o Festival Geração Ciência, que transformará Bragança num "laboratório vivo" dedicado à astronomia. Estão previstas exposições de fotografia, apresentações de livros, espetáculos de ciência, observações noturnas e conversas com astrónomos. Já na quarta-feira (12), as principais atividades concentram-se no aeródromo municipal, a partir das 16h00, onde especialistas acompanharão em direto cada fase do eclipse.O espaço contará ainda com zonas de restauração, animação e divulgação dos produtos e tradições da região, com destaque para a castanha, o azeite e o mel. Depois da totalidade, a programação prolonga-se pela noite com a observação da chuva de meteoros Perseidas, aproveitando uma semana em que, naquela região, os olhos estarão mais do que nunca postos no céu."O objetivo é que as pessoas venham pelo eclipse, mas que aproveitem também para descobrir Bragança", resume a autarca, ressaltando que "será certamente uma oportunidade importante para a economia local, desde a hotelaria à restauração".E basta uma chamada para os hotéis da cidade para perceber que essa procura já se faz sentir. Na Pousada de Bragança, a taxa de ocupação ronda atualmente os 90%, mas deverá atingir os 100% até ao dia do eclipse."Houve alguns cancelamentos por causa dos incêndios, mas prevê-se um fim de semana muito movimentado", explica o recepcionista Óscar Lacerda. Os hóspedes chegam "um pouco de todo o lado", entre portugueses, espanhóis e visitantes internacionais. Embora a unidade não tenha preparado um programa específico para o eclipse, a esplanada do restaurante deverá transformar-se num dos locais privilegiados para acompanhar o fenómeno antes do jantar.Já no Hotel O Abel, a realidade é ainda mais expressiva, afinal, "já há muito tempo que está esgotadíssimo", conta Elisabete Afonso, da família proprietária da unidade. Segundo a responsável, os telefonemas continuam a chegar diariamente e a procura já não se concentra apenas no dia do eclipse. "Eu só hoje já atendi não sei quantos telefonemas para alojamento para esta semana toda e já não há", relata. Agosto já costuma trazer uma elevada taxa de ocupação à unidade, mas, desta vez, admite, "há mais procura".A pressão sobre o alojamento, contudo, parece diminuir à medida que se atravessa a fronteira. No Hotel Lobios Caldaria, na Galiza, a taxa de ocupação rondava os 60% quando o DN contactou a unidade. A maioria dos hóspedes era espanhola, embora também houvesse alguns portugueses, e o hotel não previa qualquer programação especial para acompanhar o eclipse. Plano de SegurançaPara receber o elevado número de visitantes esperado, o município de Bragança preparou também um plano especial de segurança, envolvendo Proteção Civil, PSP, GNR, bombeiros e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. "Estamos a trabalhar já há vários meses", garante Isabel Ferreira, acrescentando que o dispositivo acompanhará tanto as atividades na cidade como as que decorrerão no aeródromo e noutras zonas do concelho.A autarquia disponibilizará kits de observação aos cerca de dois mil participantes previamente inscritos nas atividades oficiais, incluindo óculos certificados para observar o eclipse em segurança. No aeródromo municipal, onde a capacidade será superior ao número de inscritos, a parceira oficial do evento, distribuirá igualmente óculos próprios para quem não os tiver.Fora de Bragança, recorde-se que o eclipse será apenas parcial. Em Lisboa e no Centro do país, a ocultação do Sol ultrapassará os 90%, enquanto no Porto deverá atingir cerca de 98%. Mas será apenas no extremo nordeste transmontano que, esta quarta-feira (12), o dia dará lugar à noite durante breves segundos, num fenómeno que promete marcar um momento histórico na região..P&R. Eclipse total de 12 de agosto: por que é tão relevante este regresso das trevas a Portugal.Esgotados óculos gratuitos para observação do eclipse solar total