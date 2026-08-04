O setor do papel higiénico pode ter razões para sorrir.
O setor do papel higiénico pode ter razões para sorrir.Foto: Simon Schoeters / Creative Commons
Sociedade

O papel higiénico está prestes a sofrer uma transformação radical

A Kimberly-Clark prepara-se para revolucionar a higiene pessoal ao trocar a madeira de árvore pela polpa de 'hesperaloe', uma planta suculenta de zonas áridas.
Adelaide Cabral
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