O adeus ao autor do Rei do Gado

Estava internado devido a complicações da insuficiência renal crónica de que padecia, e faleceu esta terça-feira, 7 de julho, em São Paulo. Foram vários os amigos e colegas, atores e artistas maiores, que se juntaram para o último adeus àquele que é considerado um dos mais importantes autores das novelas brasileiras.As cerimónias fúnebres aconteceram em São Paulo, onde o corpo do dramaturgo foi cremado.Nascido em 1931 na cidade de Gália, no interior do estado de São Paulo, cresceu numa área de cafezais e de imigrantes – sobretudo italianos e japoneses. As suas memórias de infância e as experiências do ambiente onde cresceu estariam presentes em muitas das suas produções, tendo sido O Rei do Gado uma das que mais sucesso fez em Portugal, à época da estreia. Protagonizada por António Fagundes, passava-se precisamente entre várias fazendas de café.Depois de ter sido vendedor de verduras e empregado de limpeza num banco, Benedito, o mais velho de cinco irmãos que tinham perdido o pai precocemente, começa a trabalhar no Banco de Boston, graças aos conhecimentos que, entretanto, adquiriu na área da contabilidade. Consta que foi quando se mudou para um escritório da empresa Antônio Perez, no Paraná, que teve a ideia para o primeiro romance que assinou: Fogo Frio. A obra seria adaptada para o teatro em 1959 e, a partir daí, Benedito nunca mais parou. As primeiras novelas que assinou foram exibidas na TV Tupi, uma estação de televisão que, entretanto, desapareceu, e chegaria à tão desejada Globo em 1971, depois de escrever Meu Pedacinho de Chão, uma novela inspirada na sua infância em cidades rurais. Mas, vivendo o Brasil numa ditadura militar, à época, veria a sua história cortada em várias cenas. Ainda assim, continuou a escrever até conseguir um contrato melhor com a mesma Globo que o tornaria famoso. Começou por assinar novelas das 18h – uma espécie de antecâmara para as novelas das 21h, consideradas as melhores – e em 1979 chegaria Cabocla, uma adaptação de um romance de 1930 que foi nessa altura protagonizada por Fábio Júnior e Glória Pires. Em 2004, e depois de ter tido tanto sucesso, a Globo pediria e Benedito Ruy Barbosa voltaria a fazer nova adaptação do romance, desta vez com Daniel de Oliveira e Vanessa Giácomo nos principais papéis.Paraíso (1982), Sinhá Moça (1986), O Rei do Gado (1996) e Terra Nostra (1999) foram outros importantes sucessos, que reforçavam a importância que tanto o meio rural quanto a imigração tinham na vida de Benedito Ruy Barbosa. “Antes de mais nada, uma novela precisa ter uma grande história de amor", disse sobre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio), de Terra Nostra. Tony Ramos, Patrícia Pillar, Fábio Assunção e Marcos Palmeira fazem parte do grupo de atores-estrela que trabalharam com um dos autores mais acarinhados da televisão brasileira.Benedito Ruy Barbosa assinou a última novela há exatamente dez anos, em 2016 – Velho Chico -, num enredo gravado no estado da Bahia e que realçava a importância do Rio São Francisco, um dos maiores do Brasil, e que atravessa cinco estados..Morreu o autor de novelas brasileiras Manoel Carlos, aos 92 anos.“Uma novela sobre sonhos, sobre mudar a própria vida”, diz autor de trama sobre imigração em Portugal