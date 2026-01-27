Nuno Melo na Turquia com os novos navios da Marinha na agenda

O ministro da Defesa está em Istambul para acompanhar o programa dos novos navios reabastecedores da Marinha, reforçar a cooperação industrial e sublinhar o retorno económico do investimento militar para Portugal.À chegada à Turquia, esta terça-feira (27 de janeiro) Nuno Melo enquadrou a visita como parte de um ciclo mais amplo de reforço das capacidades militares, modernização da Marinha e valorização da indústria nacional, sublinhando que o investimento em Defesa deve produzir efeitos para lá do plano estritamente operacional.“Estamos a investir muito na Defesa Nacional, mas não nos limitamos a adquirir capacidades. Queremos um retorno que seja óbvio para a economia portuguesa e um envolvimento das nossas empresas no ciclo da produção ou da manutenção”, afirmou o ministro.Um dos pontos centrais da deslocação é o acompanhamento do programa dos novos navios reabastecedores da Marinha Portuguesa, em construção na Turquia. Portugal atribuiu pela primeira vez um contrato militar a um país fora da União Europeia, decisão que Nuno Melo justificou pelo peso estratégico de Ancara na NATO. “Não é membro da União Europeia, mas é um membro da NATO e é um dos países importantes no que tem que ver com a dissuasão e defesa”, declarou.O primeiro navio, o NRP Luís de Camões, está a ser construído nos estaleiros ADA, em Tuzla, e permitirá recuperar uma capacidade perdida com o abate do NRP Bérrio em 2020. “Dá à Marinha uma capacidade que não é costeira. É uma capacidade que se projeta, em relação à qual os navios reabastecedores são uma componente fundamental”, sublinhou o ministro, classificando a nova unidade como parte da futura geração da Marinha, no âmbito de um esforço mais amplo de renovação que inclui novas fragatas e navios patrulha oceânicos em construção em Viana do Castelo..Uma moeda de Camões, novos navios e o KC-390: a viagem estratégica de Nuno Melo\n. Para esta quarta-feira, está prevista a cerimónia simbólica em que uma moeda com a efígie de Camões será cunhada na estrutura do navio, gesto tradicional dos estaleiros que associa identidade nacional, história naval e o nascimento de uma nova unidade da esquadra.“Estamos a construir as Forças Armadas do presente e do futuro”, resumiu Nuno Melo, enquadrando a aposta na Marinha e nos novos navios reabastecedores como parte de um esforço estrutural de modernização das capacidades militares portuguesas.Em Istambul